Momentos de juego, alegría y recreación tuvieron este Día del Niño los estudiantes del Centro de Enseñanza Especial y el CAIPAD

Este nueve de setiembre, en el Polideportivo en San Isidro de El General, fue mucha la diversión para los estudiantes del Centro de Enseñanza Especial de Pérez Zeledón e integrantes del CAIPAD, a quienes fue dirigida la fiesta del Día del Niño.

Hubo momentos de diversión, juegos, música, mucha alegría, comida y de todo para la familia completa.

La actividad fue coordinada por medio de la Municipalidad, con el apoyo de los centros educativos, además del Subsistema Local de la Niñez y Adolescencia.

Un día diferente, lleno de muchas emociones.