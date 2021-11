Mujeres indígenas se reúnen en Térraba en Buenos Aires

Buenos Aires. El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, en colaboración con We Could Be Music, promueve una actividad que fusiona música, canto, convivencia y reivindicación de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, durante cinco días de convivencia, colectividad, energía, fuerza y aprendizaje, la cantautora guatemalteca Sara Curruchich y mujeres indígenas de Costa Rica realizan un campamento musical con enfoque en Derechos Humanos, con el objetivo de promover la participación y el empoderamiento de mujeres líderes indígenas, quienes utilizan su voz para denunciar la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, así como la falta de acceso a la tierra.

La actividad se lleva a cabo del 23 al 27 de noviembre en el territorio de Térraba en Buenos Aires, con la participación de mujeres de distintos pueblos Indígenas del país.

El campamento musical cuenta con el acompañamiento de la artista maya kaqchikel Sara Curruchich y Mía Paz Cambronero, compositora y fundadora del sello discográfico We Could Be Music.

Durante los talleres de creación artística, las participantes también conversarán con la FAO, OACNUDH, OPS/OMS, ONUMUJERES, PNUD, UNESCO, UNICEF y UNFPA, agencias del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, sobre conocimiento y saberes ancestrales, el territorio y el cuerpo de la mujer indígena, vacunación durante el embarazo y lactancia, así como salud y bienestar integral y derechos de las mujeres indígenas, entre otros, con el objetivo de que puedan expresar sus demandas a través de la música.

Asimismo, el resultado artístico del campamento se presentará el próximo 11 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en un conversatorio-concierto en el que las mujeres indígenas contarán su experiencia y cantarán por primera vez la canción.

La actividad se realizará de manera presencial en Costa Rica y vía streaming para el resto de Latinoamérica.

El campamento musical y el conversatorio-concierto cuentan con la colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Unión Europea.