Nuevo lineamiento nacional para la vigilancia del COVID-19 incorpora cambios

Pérez Zeledón. La versión número 17 del lineamiento para la vigilancia de la enfermedad COVID-19, publicada hoy, incorpora cambios sustantivos en los periodos de aislamiento de contactos, así como definiciones en los casos de reinfección y COVID prolongado:

Se establecen periodos de aislamiento de contactos casos sospechosos, probables y confirmados de acuerdo con la condición del paciente, de esta forma los contactos cercanos de un caso confirmado que no presenten síntomas se pondrán en cuarentena en el domicilio por un espacio total de 10 días, los cuales se contarán a partir de la fecha en que se dio el último contacto con el caso confirmado. No obstante, los contactos cercanos de un caso confirmado que no presenten síntomas y que sean cuidadores de personas de riesgo, trabajadores de hogares de larga estancia, centros penitenciarios y trabajadores de la salud deberán tener una cuarentena de 14 días.

Se incorpora la definición de COVID prolongado, entendiéndose como el grupo de síntomas y dolencias que ocurren en pacientes que cumplen con la definición temporal de recuperación de COVID-19, pero aún experimentan la sintomatología por más de tres semanas después de la fecha de inicio de síntomas. Estos pacientes no requieren de pruebas persistentemente positivas de RT-PCR para considerar esta condición y no se consideran contagiosos.

Se detallan las definiciones de casos sospechosos, probables y confirmados de reinfección, las cuales le permitirán al grupo técnico hacer la determinación en los diez casos que se encuentran actualmente en análisis:

Caso Sospechoso:

Persona con o sin síntomas que haya sido positivo para SARS-CoV-2 por laboratorio y que en un lapso ≥ 90 días desde la fecha de inicio de síntomas del primer episodio tenga resultados positivos de RT-PCR o antígeno para SARS-CoV-2; en el caso de las personas sintomáticas se deben descartar infecciones por otro agente infeccioso y se demuestre que haya estado sin ningún síntoma relacionado a la enfermedad entre ambos episodios. Persona que requiere hospitalización por una condición clínica compatible con COVID-19, que haya sido positivo para SARS-CoV-2 por laboratorio con resultados positivos de RT-PCR o antígeno para SARS-CoV-2 después de un lapso ≥ 45 días desde la fecha de inicio de síntomas del primer episodio, siempre que se haya descartado infecciones por otro agente infeccioso y se demuestre que haya estado sin ningún síntoma relacionado a la enfermedad entre ambos episodios.

Caso probable:

Caso sospechoso en el que se haya identificado claramente un contacto positivo por laboratorio en el segundo episodio que generó el contagio a la persona en estudio o se pueda obtener el Ct (umbral de ciclo) de los resultados de laboratorio de los dos episodios, siempre que estos sean comparables entre sí (misma metodología/kit de diagnóstico, marcadores genéticos) y que sean ambos menores a un valor de 30.

Caso confirmado:

Caso sospechoso o probable en el que se obtenga la información del genoma completo del virus tanto de la primera como segunda muestra y se pueda determinar que ambos virus son distintos según las orientaciones provisionales para la detección de casos de reinfección por SARS-CoV-2 de la Organización Panamericana de la Salud del 29 de octubre 2020 y sus actualizaciones.

En el marco de dichas definiciones, el lineamiento es claro en indicar que establecer el estatus de reinfecciones confirmadas es difícil en Costa Rica, debido a las limitaciones para tener la secuenciación genética de los virus del primer y segundo episodio.

Para mayor información sobre la versión número 17 de este lineamiento puede visitar el siguiente link: https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_Version_17_Vigilancia_COVID19_22_12_2020.pdf