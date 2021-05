Padres de familia con opiniones dividas sobre la presencia de sus hijos en clases

Pérez Zeledón. Sobre este tema, quisimos conocer la posición de los padres de familia y por medio de nuestra página en Facebook, estos son algunos de los comentarios.

Mari Prado: mis hijos no están asistiendo al colegio porq en este momento esta cerrado por contagios. Pero igual aunque vuelvan no los voy a mandar. Este virus es real y esta muriendo mucha gente sin tan siquiera poder decir adiós😞😞💔💔

Alejandra Cortés: no mis hijas desde la semana pasada no van a presenciales, prefiero que pierdan el año a yo perder a una hija.

Ne Salas: si, mis 3 niños van a clases presenciales, Cen, 1° y 3° puede que a los profesores los prepararan para dar clases a distancia pero los niños no están preparados, porque no es solamente de sentar al niño y ver a la maestra.

Ana Reyes: si deben ir a clases , ahí aprenden más, y si nos referimos al tema del covid, para semana santa las playas se llenaron de gente y niños y no pensaron en las consecuencias, entonces para que suspender el curso lectivo ,si ya nada se puede hacer.

Ángeles Soto: tengo una niña esta asistiendo a clases presenciales , es muy difícil porque mi hija llega diciendo que algunos niños se quitan las mascarillas y no respetan el distanciamiento es muy difícil que los niños acaten los protocolos.

Esteban Gamboa Araya: yo las envío casi todos los días, nos ha ido bien. Y les encanta ir a la escuela.

Randall Robles: No, vivo en Sinaí y hay muchos contagios, mi hijo es asmático y prefiero que esté en la casa aunque no pase el año. Nos interesa más la salud de él q las clases presenciales.

Cindy Mdu: mi hija está en quinto grado de la escuela y en la escuela que la matricule no me dieron opciones ,es presencial si o si y no me quedó de otra que mandarla.

Claudia Mueses: tengo una niña de siete años y va en alternancia al colegio está muy feliz y le va muy bien, el colegio ha sido muy estricto en sus protocolos de seguridad. Pienso que muchos padres de familia no les da miedo llevarlos a parques y reuniones sociales.