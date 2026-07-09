Presentan reformas al reglamento de la Persona Joven de Pérez Zeledón, tema generó diferencias con regidores

Julián Orozco, representante del Concejo Municipal ante el Comité de la Persona Joven de Pérez Zeledón, presentó una reforma parcial al reglamento actualmente aprobado y vigente que rige este Comité, esto durante la sesión municipal del martes 7 de julio.

El dirigente juvenil, criticó la forma en que se trabajó este reglamento en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Orozco, cuestionó a la presidenta municipal, Andrea Herrera, quien, al parecer, nunca hubo voluntad a las propuestas que se hicieron.

De ahí que presentó el documento, con las reformas que considera se deben analizar.

En ellas, temas de elecciones de los diferentes representantes y también, el presupuesto que se deben asignar recursos de un 0.3 por ciento.

Al respecto, la presidenta municipal, Andrea Herrera, fue enfática en decir que quien estuvo al frente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, no hizo el trabajo como le correspondía.

También, la presidenta municipal al igual que el regidor, Carlos Zúñiga, cuestionaron si la propuesta la hizo el Comité de la Persona o bien es personal.

El dirigente juvenil, manifestó que la vicealcaldesa, ha bloqueado al Comité de la Persona Joven.

Y que esta propuesta, la hizo a título personal, con asesoría de otros jóvenes, ya que la junta directiva del Comité de la Persona Joven, no se había podido reunir.