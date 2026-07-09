Centro Morpho recibirá nuevamente en noviembre pasantes de diferentes países

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, prorrogó por tres años más, la capacitación para que el Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho, en Pérez Zeledón, siga recibiendo pasantes de Latinoamérica para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por lo que esperan que, en el mes de noviembre, tengan nuevamente la visita de participantes de diferentes países, quienes reciben una capacitación sobre todo en el tema de vida independiente e intercambio de buenas prácticas.

El objetivo es facilitar la segunda edición del curso habilidades para líder con discapacidad ya que la primera parte es en Japón, donde estarán durante un mes.

En el caso de Costa Rica, en el Centro Morpho, la intención es que aprendan sobre la realidad de las personas con discapacidad en los diferentes países, derechos y deberes de los asistentes personales, consejería entre pares y otros temas.

Los pasantes son de diferentes países.

Así que en noviembre, nuevamente el Centro Morpho, en conjunto con JICA, estará recibiendo pasantes de diferentes partes del mundo.