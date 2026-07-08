El generaleño Eduardo Montero estará este miércoles en el Festival Nacional de la Canción 2026

De esta manera se expresó Eduardo Montero, vecino de Pérez Zeledón, quien es uno de los finalistas del Festival Nacional de la Canción 2026.

Su canción Destello, es una de las 10 canciones que se escucharán este miércoles ocho de julio en la gala final en el Teatro Nacional.

Una canción que nos recuerda que, entre tanta prisa, siempre vale la pena detenerse en lo que realmente ilumina la vida.

Un día lleno de emoción, de talento y de personas que creen que las canciones también construyen el patrimonio cultural de Costa Rica.