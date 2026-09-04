Esto dice Colegio La Asunción ante denuncia por supuesta discriminación racial contra de estudiante

Esta fue parte de la denuncia que hizo pública a través de un video en sus redes sociales, esta madre de familia, donde manifestó su molestia por una situación de discriminación al parecer tuvo su hija en el Colegio La Asunción en Pérez Zeledón, en la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente.

Según indicó, la abuela de la niña le hizo un vestido para la actividad, que era de tirantes, la cual al parecer no era permitida.

Previo al inicio de las actividades, presuntamente se le indicó a la estudiante, que no podía participar con dicha vestimenta.

Posteriormente, se habría contactado a su abuela para solicitarle que llevara un abrigo para cubrirla o de lo contrario, la estudiante tendría que retirarse de la actividad.

Este video se hizo viral, tanto así, que la diputada, Esmeralda Britton, alzó la voz en defensa de la menor, considerando que se trata de un caso de discriminación racial.

De ahí que enviaron intervenciones al Ministerio de Educación Pública, a la Defensoría de los Habitantes y al Patronato Nacional de la Infancia.

Sobre este tema, la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón (DRE) trasladó el caso al Departamento de Centros Privados, solicitando un informe de la situación al centro educativo subvencionado.

Mientras que la Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio y se le solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) que informe sobre las acciones que adoptará este Ministerio para intervenir, reparar y restituir la situación denunciada.

Asimismo, informar si la Dirección de Educación Privada solicitó un informe al centro educativo e indicar qué acciones adoptará dicha Dirección al respecto.

Además, comunicar si el nuevo Reglamento de Centros Docentes Privados, que está en elaboración, contempla acciones y sanciones por actos de discriminación en general y cuál es la fecha aproximada prevista para su aprobación definitiva.

A raíz de esta situación, en Tv Sur Noticias, buscamos la posición del centro educativo y por medio de un correo electrónico, la directora Sor Yadira Quesada, nos respondió lo siguiente:

“En relación con su consulta, el Coordinador de Primaria de la Institución contestó la gestión que le dirigió la progenitora, en lo que interesa, en los siguientes términos:

“…con respecto a su correo electrónico, me permito indicarle lo siguiente:

En primera instancia… en ningún momento se le excluyo de la Institución, el traje que tenía no cumplía con el código de vestimenta por lo que se procedió… a llamar a la casa para que le trajeran un chalequito, un abrigo u otra blusa, para su participación en la actividad, no obstante, los encargados que se apersonaron a la Institución decidieron retirarla, según consta en los controles establecidos al efecto.

Con respecto a lo que menciona, en el sentido de que otras niñas “bailaron”, ello no fue así, según la organización del evento y el informe de docentes a cargo de los grupos durante el acto cívico; por lo que, de haber cumplido con las indicaciones y no proceder a retirarla, ella podía desfilar con el traje que portaba y luego colocarse el abrigo u otra prenda que la cubriera, como sucedió con otras estudiantes.

En consecuencia, resulta incorrecta su indicación de que existió discriminación alguna hacia su hija, simplemente, como otras estudiantes, su vestimenta no se ajustó a lo prescrito y comunicado por los docentes.

Como le indiqué, lo único que se solicitó fue corregir, de una manera simple (con un abriguito o chaleco), la situación y que… pudiera disfrutar del día, sin embargo, no se actuó en ese sentido, y fue una decisión de los encargados el retirarla”.

También, padres de familia, compartieron con Tv Sur Noticias, este documento, donde manifestaron molestia con la directora de la institución, por los hechos sucedidos y también hacen alusión a otras situaciones que se están presentando en la institución, por lo que tendrían una reunión para abordar la denuncia planteada.