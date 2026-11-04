Trabajo independiente registra caída del 14% en ingresos en la Región Brunca. Disminución en los ingresos de los hogares golpea con mayor fuerza a esta zona

La disminución en los ingresos de los hogares, especialmente aquellos que dependen del trabajo independiente, figura entre los principales factores que explican el aumento de la pobreza en la Región Brunca, según los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con Eddie Madrigal, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, a nivel nacional se registra una disminución tanto en el ingreso total de los hogares como en el ingreso per cápita.

Sin embargo, este comportamiento es más marcado en la Región Brunca, donde la reducción de los ingresos ha tenido un impacto importante en las familias de menores recursos.

Uno de los datos que más llama la atención es la caída del 14% en los ingresos provenientes del trabajo independiente, mientras que los ingresos por trabajo asalariado prácticamente se mantuvieron sin variaciones significativas.

El panorama es todavía más complejo cuando se analizan los hogares de menores ingresos. Según explicó el funcionario, en este grupo la reducción del ingreso promedio por trabajo independiente alcanzó el 27%, mientras que los ingresos por trabajo asalariado registraron una disminución del 60%.

Esta situación se refleja en los indicadores de pobreza de la región, donde actualmente un 27% de los hogares se encuentra en esta condición, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro hogares no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El representante del INEC explicó que el comportamiento está directamente relacionado con las condiciones del mercado laboral y la reducción de los recursos económicos que reciben las familias.

La pobreza en la región Brunca no bajó en 2025; por el contrario, los datos oficiales del INEC Costa Rica a través de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) muestran que la pobreza en la zona pasó del 23,8% en 2025 al 27,3% en 2026.

Mientras que en el caso de pobreza extrema, tuvo un aumento de 1.8, pasando de 6.0 en el 2025 a 7.8 en el 2026.

Aunque el panorama evidencia un deterioro en materia de ingresos, la pobreza multidimensional en la Región Brunca mostró una disminución de 2,6 puntos porcentuales, al pasar del 13,5% al 10,9%.

Este indicador contempla aspectos como educación, trabajo, vivienda, salud y protección social, por lo que su metodología es diferente a la medición de pobreza por ingresos.

Desde el INEC también señalaron que los resultados corresponden al comportamiento general de la Región Brunca, debido a que la encuesta no permite establecer datos estadísticamente representativos para cada cantón.

La disminución de los ingresos familiares, particularmente entre trabajadores independientes y hogares de menores recursos, se convierte así en uno de los principales desafíos económicos que enfrenta la Región Brunca.

Cabe indicar que a partir del 2027 se tendrá la Encuesta Continúa de Hogares, que se harán visitas a mayor cantidad de hogares cada trimestre.