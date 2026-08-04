Exportan por primera vez aceite vegetal desde Golfito hasta La India

Un hecho histórico para el Puerto de Golfito y la Región Brunca. El buque aceitero JBU OPAL arribó al Puerto de Golfito para realizar la exportación de aproximadamente 18.500 toneladas métricas de aceite vegetal con destino a India.

El INCOP, informó que la operación se llevó a cabo mediante camiones cisterna y tuberías, con la participación de las empresas Coto 54, Coopeagropal, Sharon y Palmatec, consolidando un importante esfuerzo conjunto del sector productivo nacional.

Detallaron que este acontecimiento marca un hito al convertirse en la primera exportación directa de aceite de palma hacia La India desde el Puerto de Golfito, utilizando un buque que llegó vacío y zarpó completamente cargado.

De esta manera, se fortalece la competitividad del puerto y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la Región Brunca y del país.

Cabe indicar que el JBU OPAL, de 141 metros de eslora y 11.561 TRB, arribó procedente de Ilo, Perú y zarpó el 2 de agosto a las 7:00 p. m., con rumbo a La India.