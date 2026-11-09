UNA avanza en proceso de admisión para formar nuevos docentes rurales en Buenos Aires

La Universidad Nacional (UNA) avanza con el proceso de admisión 2027 para una nueva promoción de la carrera de Educación Rural I y II Ciclos, que se impartirá en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

Como parte de esta iniciativa, el pasado sábado 31 de octubre, un total de 165 personas interesadas en iniciar sus estudios universitarios participaron en la primera etapa del proceso de admisión, desarrollada en el Liceo Académico de Buenos Aires.

Posteriormente, el sábado 7 de noviembre, más de 150 aspirantes realizaron la Entrevista de Aptitud Pedagógica en modalidad escrita, una evaluación orientada a identificar sus condiciones, motivaciones y disposición para ejercer la docencia.

Así se dio a conocer por medio de una publicación hecha en la página en Facebook: UNA – División de Educación Rural – Centro de Investigación y Docencia en Educación – Universidad Nacional.

La apertura de esta segunda promoción consecutiva responde a las características del cantón, donde predominan las comunidades rurales, existe una importante diversidad cultural y hay presencia de territorios indígenas y centros educativos unidocentes y multigrado.

Mediante su modelo de educación universitaria itinerante, la División de Educación Rural busca acercar las oportunidades de formación profesional a las comunidades y reducir las barreras de acceso a la educación superior pública.

El proceso de selección continuará con la revisión de las entrevistas y los procedimientos institucionales correspondientes.

La meta es seleccionar a 64 estudiantes, distribuidos en dos grupos de 32 personas, quienes iniciarán su formación en marzo de 2027.

Con esta iniciativa, la Universidad Nacional busca fortalecer la educación rural mediante la preparación de nuevos profesionales que puedan responder a las necesidades educativas, sociales y culturales de las comunidades de la región.