Fantasy Show 2026 del Liceo Sinaí llevará la magia al escenario

La creatividad, el talento y la magia del espectáculo se harán presente en San Isidro de El General con la realización del Fantasy Show 2026, una actividad organizada por la Sección Bilingüe del Liceo Sinaí.

La actividad se desarrollará durante tres noches, del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre, en el Centro Victoria en barrio Morazán, donde los estudiantes presentarán diferentes espectáculos inspirados en reconocidas producciones cinematográficas.

La programación arrancará el miércoles 11 de noviembre con Pirates of the Caribbean, a las 6:00 p. m., y continuará con Teen Beach Movie, a las 7:30 p. m.

Para el jueves 12 de noviembre están previstas las presentaciones de The Pirate Fairy, a las 6:00 p. m., y Moana, a las 7:30 p. m.

Mientras tanto, el viernes 13 de noviembre el público podrá disfrutar de Madagascar, a partir de las 6:00 p. m.

Las puertas del recinto abrirán a las 5:45 p. m. y la entrada tendrá un costo de ₡2.500 por noche.

Con esta iniciativa, la Sección Bilingüe del Liceo Sinaí invita a la comunidad a disfrutar de tres noches de entretenimiento y apoyar el talento y la creatividad de sus estudiantes.