Joven de Pérez Zeledón representó al país en Congreso Internacional del sector espacial en Turquía

María Celeste Alvarado Durán, vecina de Pérez Zeledón, tuvo la oportunidad de representar al país en el Space Generation Congress (SGC 2026), un encuentro internacional que reunió a estudiantes y jóvenes profesionales del sector espacial, del 1 al 3 de octubre en Antalya, Turquía.

La actividad es organizada por el Space Generation Advisory Council (SGAC), una organización internacional que representa a las nuevas generaciones del sector espacial ante las Naciones Unidas, agencias espaciales y representantes de la industria.

Durante el congreso, participantes de diferentes países intercambiaron conocimientos, asistieron a conferencias con especialistas y trabajaron en grupos internacionales para desarrollar propuestas relacionadas con los desafíos actuales y futuros de la industria espacial.

La representante costarricense formó parte del grupo de trabajo denominado “European Industrial Resilience to Secure Autonomous Future Space Exploration”, en el que colaboró con jóvenes profesionales en el análisis de los retos que enfrenta Europa para fortalecer su autonomía espacial.

Entre los temas abordados destacaron los sistemas de lanzamiento, las tecnologías de propulsión, la infraestructura espacial y las cadenas de suministro.

A partir de estas discusiones, los integrantes elaboraron propuestas y recomendaciones desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

Uno de los aspectos más destacados de su participación fue que se convirtió en la única representante de Costa Rica en esta edición del congreso.

La experiencia representó una oportunidad para compartir conocimientos, aportar ideas en un escenario internacional y llevar la representación costarricense a un espacio de diálogo sobre el futuro de la exploración espacial.

Además, expresó su deseo de que más jóvenes del país puedan participar en este tipo de iniciativas y demostrar el talento y las capacidades de Costa Rica en el desarrollo del sector espacial.

Cabe indicar que María Celeste, se convirtió en ingeniera en Complejos de Cohetes y Cosmonáutica, tras lograr una beca en la Universidad Estatal Aeroespacial de Sámara en Rusia y este año 2026 logró graduarse.

Además, tras ganarse otra beca, espera sacar una maestría en la misma universidad.