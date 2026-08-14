1149 nacimientos se reportan en lo que va de este año en el Hospital Escalante Pradilla

Al cuatro de agosto de este 2026, el servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, reporta 1149 nacimientos.

También, en lo que va de este año, se dan otras atenciones. Se han realizado 448 ultrasonidos ginecológicos, 1376 ultrasonidos obstétricos y 927 consultas de alto riesgo obstétrico.

Mientras en se realizaron 1068 consultas en ginecología y 898 en cervicopatía.

Con respecto a los datos del 2025 en estas atenciones, se registraron 2030 nacimientos.

1070 ultrasonidos ginecológicos, 2589 ultrasonidos obstétricos y 1653 consultas de alto riesgo obstétrico.

Además, hubo 2598 consultas en ginecología y 2066 en cervicopatía.