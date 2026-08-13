Condiciones climáticas afectan búsqueda de turista desaparecido en el Chirripó

La lluvia y la neblina son factores que afectan la búsqueda del turista, Reynaldo Pineda Lizano, en el Parque Nacional Chirripó.

De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las condiciones climáticas continúan siendo muy adversas, con fuertes lluvias y tormentas eléctricas que, en algunos momentos, obligan a replegar temporalmente a las brigadas por seguridad.

Sin embargo, hombres y mujeres mantienen su compromiso y continúan trabajando, junto con los equipos de apoyo logístico, para intensificar las labores y lograr resultados positivos en las próximas horas.

Pineda, se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 10 de agosto, desde entonces, se trabaja en diferentes operativos para dar con él.

Las labores de búsqueda se mantienen y se intensifican con el apoyo de diferentes recursos y tecnologías que permiten ampliar la capacidad de nuestros equipos en campo.

El uso de drones, el trabajo de la unidad canina y el apoyo de una repetidora de comunicaciones están facilitando la verificación de áreas, el descarte de sitios y una comunicación más efectiva entre las brigadas y el puesto de mando.

Cada recurso, cada brigada y cada esfuerzo cuentan en esta búsqueda.