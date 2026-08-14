Profesor de Música escribe y canta: Versos de este Valle, una canción que inspira el folclor en Pérez Zeledón

De esta manera, el profesor de Educación Musical, Brayan Padilla, oriundo de Pérez Zeledón, explicó cómo nace una de las canciones que más inspiran a los diferentes grupos de baile de folclor, tanto de centros educativos como privados.

Versos de Este Valle, es una canción que dura 3:04, donde se hace una descripción de lo que es el Valle Del General, la cual que tiene casi cinco años que de fue escrita y musicalizada.

Brayan, es actualmente profesor en el Colegio Técnico Profesional San Isidro.

Su carrera profesional lo inició en el 2008. Ha trabajado en la Escuela 12 de Marzo, la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares, Lomas de Cocorí, La Uvita, Laboratorio, Las Lagunas, Villa Ligia, La Aurora y el Liceo Unesco.

Un repertorio de música llena de cultura y también religiosa, usted puede encontrarla en su canal de youtube como: Bryan Padilla Núñez.