14725 millones de colones será el Presupuesto de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el 2026

Un incremento de 328 millones de colones tendrá el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Pérez Zeledón para el año 2026, pues será de 14725 millones de colones.

Esto, porque para este 2025, el monto fue de 14397 millones de colones.

El tema fue visto en la sesión extraordinaria que tuvo el Concejo Municipal el jueves 11 de setiembre, donde se vieron varios dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

De los nueve regidores propietarios, llegaron ocho.

Y en la votación respectiva de los informes, se tuvieron cinco votos a favor de los regidores, tres del PUSC, uno del PLN y otro del Frente Amplio; mientras que, en contra, tres de los regidores independientes.

Por lo que, la aprobación del Presupuesto del 2026, quedará en firme una vez que el acta sea aprobada, lo cual esperan sea en la sesión ordinaria del martes 16 de setiembre.

Cabe indicar que el proceso de aprobación del presupuesto municipal comienza con la presentación del proyecto de presupuesto ordinario por parte del Alcalde al Concejo Municipal antes del 30 de agosto, seguido por la aprobación del Concejo antes de que finalice septiembre.

Luego, el presupuesto aprobado por el Concejo debe ser enviado a la Contraloría General de la República (CGR) para su análisis y respectiva aprobación.