18 agrupaciones participarán en la audición de bandas de Pérez Zeledón para el Festival Luces del Valle

Este sábado 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo la audición para la selección de las bandas de Pérez Zeledón que formarán parte de las delegaciones del desfile del Festival Luces del Valle que será el seis de diciembre.

El proceso de inscripción cerró el viernes 12 de setiembre.

Estas son las bandas participantes.

Banda Escuela Pedro Pérez Zeledón

Banda Rítmica Escuela Villa Ligia

Unidad Pedagógica José Breiderhoff

Banda de Marcha Brunca

Banda del Liceo Fernando Volio Jiménez de Palmares

Banda Rítmica Liceo de San Pedro

Banda Liceo Unesco

Banda Liceo Nocturno de Pérez Zeledón

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

CTP San Isidro

Banda Autónoma Brunka

Banda Independiente Alfa Elemental

Banda Independiente San Pedrito

Banda Independiente Arcángel Miguel

Banda Independiente de San Rafael de Platanares

Liverpool Compañía de Danza

Agrupación Dejando Huella

Compañía Folclórica Herencias Costarricenses

Los jueces serán:

Joshua González Castro, un músico costarricense con una sólida trayectoria en el ámbito instrumental, coral y de bandas de marcha.

Esteban Josué Mena Cascante, especialista en la trompeta como instrumento principal. Tras 13 años de trayectoria, se graduó de la Escuela de Música Sinfónica con énfasis en trompeta, dónde hoy es docente.

Alejandro Mena Abarca. Licenciado en Educación Musical, se desempeña como docente del Ministerio de Educación Pública desde el año 2009.

La próxima semana se esperan dar los resultados.

De esta manera, se integrarían a las delegaciones del desfile.

Este sábado se llevara a cabo por primera vez esta audición.