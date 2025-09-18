18 agrupaciones participarán en la audición de bandas de Pérez Zeledón para el Festival Luces del Valle

Este sábado 20 de setiembre a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo la audición para la selección de las bandas de Pérez Zeledón que formarán parte de las delegaciones del desfile del Festival Luces del Valle que será el seis de diciembre.
El proceso de inscripción cerró el viernes 12 de setiembre.
Estas son las bandas participantes.
- Banda Escuela Pedro Pérez Zeledón
- Banda Rítmica Escuela Villa Ligia
- Unidad Pedagógica José Breiderhoff
- Banda de Marcha Brunca
- Banda del Liceo Fernando Volio Jiménez de Palmares
- Banda Rítmica Liceo de San Pedro
- Banda Liceo Unesco
- Banda Liceo Nocturno de Pérez Zeledón
- CTP Ambientalista Isaías Retana Arias
- CTP San Isidro
- Banda Autónoma Brunka
- Banda Independiente Alfa Elemental
- Banda Independiente San Pedrito
- Banda Independiente Arcángel Miguel
- Banda Independiente de San Rafael de Platanares
- Liverpool Compañía de Danza
- Agrupación Dejando Huella
- Compañía Folclórica Herencias Costarricenses
Los jueces serán:
Joshua González Castro, un músico costarricense con una sólida trayectoria en el ámbito instrumental, coral y de bandas de marcha.
Esteban Josué Mena Cascante, especialista en la trompeta como instrumento principal. Tras 13 años de trayectoria, se graduó de la Escuela de Música Sinfónica con énfasis en trompeta, dónde hoy es docente.
Alejandro Mena Abarca. Licenciado en Educación Musical, se desempeña como docente del Ministerio de Educación Pública desde el año 2009.
La próxima semana se esperan dar los resultados.
De esta manera, se integrarían a las delegaciones del desfile.
Este sábado se llevara a cabo por primera vez esta audición.