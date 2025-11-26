32 mujeres de Pérez Zeledón reciben equipo y máquinas industriales

El regalo de navidad se adelantó para 32 mujeres del cantón más grande de la provincia de San José: Pérez Zeledón. Gracias a proyecto productivo denominado “Manos que transforman” del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Ellas recibieron equipo y máquinas industriales especializadas que les permitirán ampliar y diversificar sus pequeños emprendimientos de costura lideramos por mujeres en todo este Territorio Rural.

Mediante el servicio del Inder denominado “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria” las emprendedoras recibieron entre otros equipos: máquinas de coser, mesas de corte, cortadoras de tela y planchas industriales. Se trata de recursos no reembolsables, es decir, que las personas beneficiadas no tienen que pagar por ellos.

Además, el proyecto incluye la capacitación técnica y gestión empresarial necesarias para ellas. Por eso, en coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pérez Zeledón podrán acceder a nuevos conocimientos para sacar mejor provecho a los equipos.

Para esta iniciativa, el Inder realizó una inversión de de ₡54.3 millones que fueron gestionados por la oficina de Desarrollo Territorial del Inder en Pérez Zeledón.

Entre los beneficios esperados con este proyecto se encuentran, entre otros, la promoción de la autonomía económica de las mujeres, especialmente en zonas rurales y semiurbanas donde el acceso al empleo formal es limitado. Además, se reducen las brechas de género al fortalecer emprendimientos liderados por mujeres y así como el mejoramiento de sus condiciones laborales. También aumenta la productividad de los emprendimientos locales mediante tecnología industrial, lo que permite producir más en menos tiempo y con mejor calidad.