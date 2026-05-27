Los accidentes de tránsito mantienen cifras altas de atenciones en el Hospital Escalante Pradilla 

Por
Johan Garcia G.
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Una de las atenciones más comunes en las estadísticas del Hospital Fernando Escalante Pradilla en San Isidro de El General, son los accidentes de tránsito, tanto en Pérez Zeledón, como las referencias desde otros sectores de la región Brunca.

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