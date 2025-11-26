Tope Nocturno del 5 de diciembre trae un nuevo recorrido y grandes premios

Una de las actividades más importantes en la Zona Sur, será el cinco de diciembre a partir de las siete de la noche.

Se trata del Tope Nocturno del Festival Luces del Valle 2025, en su edición número 20.

La Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de La Amistad en Pérez Zeledón, asumió la realización de esta actividad.

Dentro de los cambios que se tienen, se encuentra el recorrido, el cual ahora es más largo, de 1200 metros.

Saldrá contiguo a la dirección regional del MEP en barrio Las Américas, llega a la ruta principal hacia la ciudad, llegando hasta el parque de San Isidro de El General, posteriormente, pasa al norte de este lugar y pasa por detrás de la Catedral, bajando por la Escuela y Colegio Del Valle, para luego dirigirse al este, hacia Santa Cecilia y tomando la entrada contiguo al puente hacia la Feria del Productor Generaleño, donde será la recepción.

Se tendrán tres puestos de asistencia.

Ya se encuentra habilitado para que puedan hacer las preinscripciones.

Muchos son los premios para motivar a los caballistas a participar.

Para la Asociación, este es un gran reto, donde además, se suman diferentes grupos de la comunidad.

Los recursos que se generen, serán para proyectos comunales.

Un gran reto tiene la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de La Amistad, con la organización del Tope Nocturno.