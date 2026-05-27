Hospital de Golfito mejora seguridad con un cierre perimetral

Con el propósito de mejorar los accesos peatonales y vehiculares, así como el resguardo de personas usuarias, pacientes y funcionarios, el hospital Manuel Mora Valverde, ubicado en Golfito, concluyó el proyecto de cierre perimetral del terreno que comprende todo el establecimiento de salud.

El cierre perimetral permite un mayor control del acceso tanto peatonal como vehicular al hospital. Incluye la mejora en el tema de parqueos, el cumplimiento de la ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) y, sobre todo, genera un orden en el flujo de ingreso de los pacientes al servicio de Emergencias”, detalló Vargas Pérez.