3668 productores de café de Pérez Zeledón afectados por el Huracán Rafael comenzaron a recibir ayudas con insumos

Desde el lunes 22 de junio y hasta el jueves 16 de julio, productores de café de Pérez Zeledón, quienes fueron afectados por la influencia del Huracán y que se encontraban debidamente registrados como entregadores en la nómina del ICAFE para la cosecha 2023-2024 con un máximo de 300 fanegas, son beneficiados con la entrega de insumos, que se adquirieron con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias.

Esta entrega se lleva a cabo en el campo de exposiciones de Daniel Flores, por parte del personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que es la unidad ejecutora.

En total, serán 3668 productores. De estos, 298 son de Daniel Flores, 312 de San Pedro, 276 de Cajón, 354 de La Amistad, 389 de Páramo, 358 de Pejibaye, 455 de Rivas, 114 de El General, 255 de San Isidro de El General, 648 de Platanares y 205 de Río Nuevo.

Para esta entrega, se cuenta con el apoyo de la Oficina Agro Municipal.

Son 790 millones de colones destinados para la compra de insumos para caficultores de la Zona Sur.

En total en la Zona Sur, son beneficiados 4903 productores de café, ya se entregaron a 173 de Potrero Grande, 108 en Buenos Aires y 953 en Coto Brus.

Además, ya comenzaron con los 3668 de Pérez Zeledón.