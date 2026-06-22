Asociación de Cabagra interviene cuesta en Barrio El Silencio como parte de un de mejora de caminos

El viernes 19 de junio, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Cabagra, llevó a cabo la intervención de la cuesta en el Barrio El Silencio, ubicado en la comunidad de San Rafael de Cabagra.

Esta obra forma parte del proyecto de intervención de caminos vecinales, una iniciativa estratégica diseñada para transformar la conectividad local y garantizar un acceso digno, seguro y fluido a los diferentes poblados y comunidades del territorio.

La mejora de esta cuesta marca el inicio de un ambicioso plan de infraestructura comunitaria.

Bajo la coordinación de ADICABAGRA y en un trabajo conjunto con las comisiones del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT), se tiene proyectada la intervención de al menos 15 caminos vecinales del territorio.

Cabe destacar que esta obra se ejecuta de manera independiente, sin contar con ningún tipo de aporte por parte del gobierno municipal.

Los trabajos se hacen realidad gracias a la implementación y ejecución directa de los fondos CREF, asegurando que los recursos beneficien de forma prioritaria a los habitantes del territorio.

La reparación de este tramo crítico en el Barrio El Silencio tendrá un impacto inmediato en la calidad de vida de más de 10 familias del sector, quienes por largo tiempo han enfrentado dificultades de acceso, especialmente durante la época lluviosa. Con esta mejora, se facilita el ingreso de servicios básicos, emergencias y el traslado diario de los vecinos.

Con este paso, ADICABAGRA reafirma su compromiso con el desarrollo autónomo, la infraestructura comunitaria y el bienestar de todas las familias de Cabagra.