A comer mamones, Ocochobi en Buenos Aires tendrá su primera feria el 5 de julio

Con el fin de recaudar fondos y aprovechar la buena producción de este año, es que la comunidad de Ocochobi en el cantón de Buenos Aires, se tendrá la primera Feria del Mamón, Frutas y Verduras 2026.

La actividad será el domingo 5 de julio de nueve de la mañana cinco de la tarde, marcando la primera vez que Buenos Aires celebra una feria dedicada especialmente a esta cotizada fruta, como es el Rambután, más conocido como mamón chino.

La iniciativa nace del esfuerzo de los productores de la comunidad de Ocochobi, quienes buscan dinamizar la economía local y ofrecer un espacio de encuentro cultural y gastronómico para todas las familias de la región.

Uno de los mayores atractivos de la feria será la comercialización directa.

Los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir mamones frescos, así como una gran variedad de frutas y verduras, bajo la modalidad de precio directo del productor al consumidor.

Al eliminar los intermediarios, se garantiza tanto un pago justo para el agricultor como un precio altamente competitivo y accesible para el visitante.

Además de la oferta agrícola, la feria será una fiesta para el paladar.

Los emprendedores locales deleitarán a los asistentes con la venta de deliciosas comidas tradicionales, rescatando las recetas y el sabor auténtico de la zona.

La intención, además, es recaudar fondos para diferentes proyectos de la comunidad, entre ellos, para apoyar a la Junta de Educación.

Ocochobi los espera el cinco de julio con esta gran feria que tendrán.