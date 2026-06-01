6 y 7 de junio serán los conciertos de película de la Escuela de Música de Pérez Zeledón

Con gran ilusión y después de muchos años de que no se realizaba, con semanas de mucho trabajo de por medio, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, presentará los conciertos de película.

Estos serán este sábado 6 y domingo 7 de junio a partir de las seis de la tarde en el Teatro BMS.

Temas de las películas como el Rey León, Moana, Frozen, Toy Story y Star Wars.

Será todo un espectáculo a cargo de la Banda Sinfónica con su director, Josué Jiménez.

Esta es una de las presentaciones muy gustada por la población, sin duda.

Antes, estas presentaciones se hacían en el Complejo Cultural. Luego en el 2018 se retomaron, pero dejaron de llevarse a cabo y ahora nuevamente en este 2026, son parte de la programación.

Para estos dos conciertos, se preparan una serie de canciones, que se presentarán y al fondo, habrá una pantalla gigante, donde se proyectan imágenes de la película.

Cabe indicar que para estos conciertos, ya no hay entradas disponibles.