Colocarán malla perimetral al campo de exposiciones en Daniel Flores

Poca es la seguridad que tiene el campo de exposiciones que se encuentra en Daniel Flores en Pérez Zeledón, donde cada año se lleva a cabo la Expo P.Z.

En algunas partes lo que hay es alambre de púa y en otras partes esta débil malla, mientras que los portones, por ejemplo, en la entrada al costado norte, tiene hasta palos.

Por esa razón, la prioridad para darle el uso a este espacio es colocar una malla perimetral que reúna las condiciones necesarias que permita la protección del lugar.

Son dos propiedades, una de18 mil metros y la otra de 5 mil metros, ambas deben tener la seguridad necesaria.

Lo que se busca es que no se roben las diferentes estructuras del espacio, los cables, las puertas de los baños y otros.

El proyecto costaría unos 40 millones de colones.

La intención es que se pueda iniciar el proyecto este mismo año, ya se tiene el acuerdo del Concejo Municipal.

Saben que muchas las obras que se tienen que hacer en el lugar, como por ejemplo, la oficina administrativa, que se encuentra en muy malas condiciones.

También, se quiere hacer un punto verde, para la recolección de residuos reciclables.

Todo esto es necesario para que el campo ferial se le dé utilidad todo el año.

La Municipalidad de Pérez Zeledón dio a conocer los resultados económicos de la Expo PZ 2026, teniendo como ingresos 154 millones 706 mil colones, una cifra histórica.

Este monto reúne todos los ingresos de las distintas organizaciones que fueron parte de la actividad y con las cuales se tuvo un convenio.

De acuerdo con el desglose dado a conocer, en el caso de ingresos directos a la Municipalidad por remates y patrocinios, fueron 61 millones 304 mil colones.

En el rubro de aportes indirectos y publicad, el monto es de 42 millones 559 mil colones.

Los ingresos por aportes en especie, la cifra es de 21 millones 149 mil colones.

En lo que respecta a las organizaciones, la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, Albergue Dr. Acosta Rúa de Pérez Zeledón, reportó una ganancia de 3 millones 994 mil colones. En este caso, se encargaron del cobro de los servicios sanitarios.

Por su parte, el Club de Leones de San Isidro de El General, tuvo una ganancia de 18 millones 561 mil colones. Esta organización estuvo a cargo del cobro de las entradas durante los días viernes, sábado y domingo.

Y el tope de la Expo, generó 7 millones 136 mil colones de ganancias a la Asociación de Desarrollo de San Cristóbal- Comité de Caminos de Caña Blanca.