UTRAIPZ incursiona en la elaboración de aceite de sacha inchi

La Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Zeledón, está trabajando en un proyecto innovador.

Se trata de un aceite de sacha inchi, que es una fuente natural de omegas, ideal para quienes buscan incorporar grasas saludables a su rutina.

Este producto se está trabajando por medio de Asociación Agroindustrial Comercial de la Región Brunca, ASOAGRIC, que crearon con este fin.

El proyecto inició hace ya varios años, cuando empezaron a hablar de la sacha inchi.

De ahí que comenzaron a trabajar fuertemente en el campo y también en el registro sanitario, el equipo industrial y el espacio donde ubicarse.

Se tuvo una inversión de más de 10 millones colones.

Cuentan con un terreno que les fue prestado, pero la organización ya tiene su propia propiedad para trabajar el proyecto.

El aceite de sacha inchi se vende en varias presentaciones, si alguna persona está interesada, puede comunicarse al contacto: 8944 4321.