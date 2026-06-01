Zumba en el Polideportivo en San Isidro de El General cada día reúne a más personas

Todas las semanas en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General, este es el ambiente que se tiene.

Las clases de zumba gratuitas que se brindan por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón son un éxito.

Decenas de personas, de diferentes edades disfrutan y comparten, esto se ha vuelto un espacio para hacer deporte, pero también para hacer amistades y compartir.

Para la población adulta mayor se brindan las lecciones los lunes, miércoles y viernes de ocho a nueve de la mañana.

Mientras que para la población en general, los martes y jueves a las seis de la tarde y 7 y 30 de la noche.

El proyecto de la zumba tiene ya varios años y cada día es más gustado por la población.