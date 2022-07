ACLAP afirma que intervenciones en San Jerónimo se hicieron legalmente

Pérez Zeledón. Las demoliciones en una propiedad y las notificaciones a tres supuestos proyectos turísticos que están funcionando dentro del Parque Nacional Chirripó, afirman en el Área de Conservación La Amistad Pacífico, se hicieron bajo el marco de la legalidad.

Así lo explicó el director regional del ACLAP, Ronald Chan, quien precisó que esta es una investigación que se viene realizando meses atrás.

En el caso específico del sector de Laguinillas, informó que comenzaron a dar vigilancia cuando detectaron tala ilegal. Posteriormente, se dio la construcción de obras en la zona, con la misma manera, extraída.

Para esa infraestructura, explicó que no hay permisos municipales, no se cuenta con la viabilidad ambiental dentro de un parque nacional, por lo que no tienen permisos de la administración para ello y se carecen de autorizaciones para la concesión del recurso hídrico.

Esto es parte de lo que detalla, se detectó en la zona.

El funcionario, precisó que el tema de la tenencia de la tierra se está en la instancia judicial, por lo que no se pueden hacer construcciones si no está definido.

De ahí que detalló que se In dubio pro natura.

Cuando se hizo la demolición, precisó que ninguna persona se hizo responsable de la obra.

En el caso de los tres que fueron notificados, las personas están identificadas y se conoce los tours que brindan en detalle.

El funcionario fue claro, que las relaciones con la comunidad, son buenas y que no están en contra de la misma. Desde el 2015 de habilitó el primer permiso de uso para el sector San Jerónimo- Sabana de Los Leones- Los Crestones y el sube y baja Sabana de Los Leones.

Además, defendió el trabajo que están llevando a cabo y a los funcionarios.

El proceso, afirma que se continuará.