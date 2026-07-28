240 romeros de Coto Brus llegaron este martes a Casa Sinaí en San Isidro de El General, este 2026 cumplen 40 años

El 24 de julio, comenzaron sus pasos de fe, los 240 romeros que caminan desde San Vito hasta la Basílica de los Ángeles y este martes 28 de julio, llegaron a Casa Sinaí en San Isidro de El General.

Este año se cumplen 40 años de que se inició la peregrinación desde Coto Brus.

Este grupo de romeros llegará el primero de agosto a los pies de la Negrita.

La asistencia es muy importante, el conocido bus de la sanación, es donde recurren muchos romeros.

Un año más de este grupo de personas quienes caminan con fe hacia la Negrita.