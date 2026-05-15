AMACOBAS recibe medalla nacional del Mérito Agrícola en categoría organizaciones

De esta manera, la Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Skutch (AMACOBAS) en Pérez Zeledón, recibió la medalla nacional del mérito agrícola en la categoría de organizaciones por parte de la Presidenta de la República, Laura Fernández, en el campo Ayala en Cartago.

Con la filosofía de producción agraria sin venenos y la idea de protección de la flora y fauna del Corredor Biológico, estas mujeres siembran y cosechan plantas medicinales y aromáticas, raíces y tubérculos y frutas.

Además, procesan, empacan y distribuyen harinas de yuca, banano y almidón, entre otros productos, en su propia planta. La historia de este grupo de mujeres une tradición, agro y desarrollo local.

La entrega de la Medalla Nacional al Mérito Agrícola se realiza desde hace 48 años con el fin de reconocer la labor meritoria de las personas productoras en el campo agropecuario nacional.

Un mérito importante para el impulso de esta organización de mujeres de Pérez Zeledón.