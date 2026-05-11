Sobrevivientes de cáncer de seno participaron en primer convivio del año en San Isidro de El General

Las integrantes de la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Zeledón realizaron su asamblea general y su primer convivio de este año 2026.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Ande en San Isidro de El General.

Actualmente, hay más de 100 integrantes.

Para las integrantes de la Asociación, ser parte de

En la organización, se vienen varios proyectos, entre ellos, aspiran a tener una Casa Rosa, para reunirse.

La Asociación ya tiene muchos años de existir.