Asada de General Viejo construirá nuevo tanque de almacenamiento con inversión de 80 millones de colones

A finales de mayo de este 2026, se espera iniciar con la construcción de un tanque de acero con capacidad de tres mil metros cúbicos, por parte de la Asada de General Viejo en Pérez Zeledón.

Este estará en el terreno que compró la organización y tiene una inversión 80 millones de colones, con recursos propios.

Como parte del proyecto, se llevó a cabo la perforación de un pozo.

El presidente de la Asada, dijo que se inició con la búsqueda de fuentes de agua, debido a la carencia que tenían.

Por lo que se hizo un estudio para conocer dónde poder perforar un pozo.

Se compró la finca y luego se hizo la perforación del pozo.

La intención es perforar al menos un pozo más y que se lleve a cabo un proyecto denominado el parque hidrológico.

La Asada de General Viejo tiene 1263 usuarios, vecinos de las comunidades de: Santa Cruz, Miraflores, La Hermosa y General Viejo.