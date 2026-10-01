Artesanos de La Casona en Coto Brus son apoyados por medio de un programa de extensión de la UNA Sede Región Brunca

Con el fin de apoyarlos, es que indígenas de la etnia Ngäbe-Buglé de La Casona en el cantón de Coto Brus, estuvieron participando en una feria de emprendedores que se organizó como parte de la Semana U, en la Universidad Nacional, Campus Pérez Zeledón.

Durante dos días, mostraron y vendieron de los productos que elaboraron.

Estas personas forman parte de un proyecto que lleva a cabo el centro de estudios superiores, con el fin de fortalecer la parte lingüística y cultural del componente cultural del programa Promoviendo el capital social en comunidades rurales de la Región Brunca.

Ya tienen dos años trabajando con ellos por medio de Raíces Vivas, un programa de extensión que busca acompañar a los artesanos del territorio.

Durante su participación, también tuvieron una representación del baile jegui tradicional.

Precisamente, como parte se brindan talleres todos los sábados en la mañana y se espera contar con un sitio web, además de un brochure con toda la información de los artesanos.