Talentos en artes escénicas fueron mostrados en FEA Regional de Pérez Zeledón

Estas fueron algunas de las presentaciones de los estudiantes este jueves primero de octubre en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Zeledón, como parte de las actividades del Festival Estudiantil de las Artes, etapa regional.

Este día fueron las artes escénicas como cuentacuentos, poesía coral, teatro, teatro de muñecos/títeres, retahílas, estatuas vivientes y pintura corporal.

Este jueves, es el cuarto día de presentaciones. Iniciaron el lunes 28 de septiembre con artes escénicas con bailes en primaria y secundaria.

El martes 29 de septiembre, las artes musicales en primaria y el miércoles 30 de septiembre artes musicales en secundaria.

Este jueves 1 de octubre, parte de las artes escénicas. El viernes dos de octubre las artes literarias y se cierra el lunes 5 de octubre con artes visuales.

La próxima semana, se espera dar los resultados de los ganadores y clasificados al encuentro nacional.