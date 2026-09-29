Con una etapa de 109 km comienza la Vuelta Femenina 2026

Este miércoles 30 de setiembre comienza la edición 2026 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, con 10 equipos participantes provenientes de México, Chile, Países Bajos, Ecuador y Guatemala y cinco escuadras costarricenses.
Etapa 1 | Miércoles 30 de setiembre Municipalidad de Cañas – La Bloquera – Cruce de Limonal – Municipalidad de Cañas (109 kilómetros).
Etapa 2 | Jueves 1 de octubre Parque de Tilarán – Nuevo Arenal – La Fortuna – Cruce Monterrey – San Isidro – Los Ángeles – Parque La Fortuna (105 kilómetros).
Etapa 3 | Viernes 2 de octubre Parque La Fortuna – Cruce Monterrey – Muelle – Chilamate – Sarapiquí – Ruta 32 – Bulevar de Guápiles (125 kilómetros).
Etapa 4 | Sábado 3 de octubre Cot de Cartago – Tierra Blanca – Potrero Cerrado – San Juan de Chicuá (cronoescalada de 12 kilómetros).
Etapa 5 | Domingo 4 de octubre Municipalidad de Escazú – San Rafael – Guachipelín – Municipalidad de Escazú (83 kilómetros).