TEC lleva Examen de Admisión hasta Alto Guaymí en Punta Burica

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) dio inicio el 21 de julio a la aplicación de los exámenes de admisión 2026, con una gira que arrancó desde Cartago el lunes 20 de julio hacia la Zona Sur del país.

El destino: Alto Guaymí, territorio indígena ubicado en Punta Burica, uno de los puntos de más difícil acceso entre todas las sedes que el TEC visita cada año para aplicar la prueba.

Llegar hasta ahí no es sencillo. El recorrido implica más de 12 horas de viaje y combina distintos medios de transporte: vehículo, lancha y, en los tramos finales, desplazamiento a lomo de mula para adentrarse varias horas en la montaña hasta alcanzar la comunidad.

La prueba se aplicó en el Liceo Rural de Alto Guaymí, donde un grupo de estudiantes realizó la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Ese mismo día, el TEC también aplicó el examen en el Liceo Rural El Progreso, en Conte Burica, otra comunidad indígena de la zona.

En el Liceo de Alto Guaymí, el profesor de inglés y guía del centro educativo, Heber Guerra Vásquez, persona indígena ngäbe, oriundo de la zona, subraya el valor de que la prueba se aplique directamente en la comunidad.

Con seis años como docente en el liceo donde él mismo cursó la primaria, Guerra Vásquez recuerda que antes esta posibilidad no siempre estuvo disponible: coordinar el traslado de los estudiantes hasta otras sedes representaba un obstáculo real, tanto en presupuesto como en logística.

Guerra, también llamó la atención sobre los retos estructurales que enfrenta el liceo, que funciona con apenas dos aulas dentro de un salón comunal, y sobre la importancia de acompañar a los y las estudiantes más allá del día del examen, para ampliar sus posibilidades de ingreso a la educación superior pública.

La aplicación en Punta Burica marcó el arranque de un proceso que este año convocó a 20.841 personas inscritas en el Proceso de Admisión 2026-2027, provenientes de todas las provincias del país. Cerca de 500 funcionarios y funcionarias del TEC participarán en la aplicación del examen en 153 sedes a nivel nacional.

Las fechas ordinarias de aplicación fueron los sábados 8, 22 y 29 de agosto. El domingo 20 de setiembre se realizó una aplicación extraordinaria dirigida a personas estudiantes con adecuación curricular y a quienes requieran salvaguarda religiosa.

Como parte de las herramientas de preparación disponibles, el TEC ofrece este año una práctica interactiva en línea para el examen de admisión, además de los materiales impresos que tradicionalmente se envían a zonas de difícil acceso a Internet, como los territorios indígenas.