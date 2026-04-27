Asada de General Viejo recibe reconocimiento por destacada gestión y fortalecimiento en el servicio de agua potable

Durante el 65 aniversario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la institución reconoció a la Asada de General Viejo en Pérez Zeledón por su destacada gestión y aporte al desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de los recursos hídricos.

Este acueducto rural tiene más de 40 años de existencia.

Con más de mil usuarios que atender.

Como parte de las obras de mejora, se espera realizar la construcción de un tanque nuevo, con mayor capacidad, que fue adquirido con fondos propios.

De esta manera, la Asada de General Viejo destaca por el trabajo que han venido realizando.