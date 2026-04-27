ACLAP sigue trabajando en opciones para accesibilidad en últimos metros para llegar a la cumbre del Cerro Chirripó

En el Área de Conservación La Amistad Pacífico siguen en el análisis de opciones para dar una mejor accesibilidad a los últimos metros antes de llegar a la cumbre del Cerro Chirripó, en los 3820 metros sobre el nivel del mar.

A finales del año 2025, se informó que en colaboración con aliados estratégicos, se está desarrollando una propuesta para instalar una escalinata.

Esta iniciativa, procura mejorar la seguridad y la experiencia del visitante, en armonía con el paisaje natural del sitio.

Además, este proyecto cobra especial relevancia al considerar que el entorno de alta montaña, con senderos empinados y condiciones climáticas cambiantes, es percibido como un gran reto para la mayoría de los visitantes.

Y en este año 2026, se continúa adelante con el análisis de este tema.

De acuerdo con Ronald Chan, director del ACLAP, se espera que en corto plazo, se vaya definiendo la opción más viable para este último tramo.

En la propuesta que se trabaja, se busca la mejora sustancial de la seguridad del visitante, así como, la protección de la integridad de los ecosistemas.

Con ello, se busca que el camino sea estable y definido, reduciendo el riesgo de caídas y resbalones, que son comunes en el sitio, especialmente, en la temporada de lluvias.

Una ruta más segura, reduce la probabilidad de accidentes y facilita el transitar de las personas de distintas edades y niveles de condición física.

Esto protege al visitante y ofrece tranquilidad a quienes se aventuran a conquistar la cima más alta del país.