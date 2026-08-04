Municipal Pérez Zeledón eleva el nivel físico en sus categorías élite

Entre el trabajo profesional en las ligas menores de los Guerreros del Sur destaca la parte física, en la institución generaleña buscan que las divisiones élite tengan una preparación similar a la máxima categoría.
Entre el trabajo profesional en las ligas menores de los Guerreros del Sur destaca la parte física, en la institución generaleña buscan que las divisiones élite tengan una preparación similar a la máxima categoría.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414