Municipal Pérez Zeledón eleva el nivel físico en sus categorías élite

Por
Johan Garcia G.
-
0
34

Entre el trabajo profesional en las ligas menores de los Guerreros del Sur destaca la parte física, en la institución generaleña buscan que las divisiones élite tengan una preparación similar a la máxima categoría.

Artículos relacionadosMás del autor