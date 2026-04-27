Conozca aquí los detalles sobre las pruebas de redacción para los estudiantes de último año de escuela y colegio

Este 2026, la prueba nacional estandarizada de Español tiene dos componentes, uno de ellos, es la producción textual, que los estudiantes de último año de escuela o de colegio, tendrán que hacer entre los meses de abril, mayo y junio según la modalidad de estudio.

Los primeros en realizarla serán los estudiantes de las modalidades de IPEC, CINDEA y CONED, que serán los días martes 28 o miércoles 29 de abril, según corresponda.

Para el miércoles 27 de mayo, será la prueba en primaria y jueves 3 de junio, será la convocatoria para los colegios diurnos y nocturnos.

El Ministerio de Educación Pública, dio a conocer detalles importantes sobre esta prueba, que nos explica el asesor de Español de la regional.

En el caso de primaria, la prueba solicita un texto expositivo de 200 palabras (el propósito de este tipo de texto es informar y explicar un tema, no narrar una historia).

En caso de las personas estudiantes con apoyo educativo, la extensión solicitada es de 150 palabras.

En primaria, se proporcionará un tema, una situación comunicativa y algunas ideas en que cada estudiante se puede apoyar para desarrollar el texto.

Este debe redactarse en cuatro párrafos: uno de introducción, dos de desarrollo y uno de conclusión. Se contará con 90 minutos para el desarrollo de la prueba.

En secundaria, la prueba solicita un ensayo argumentativo de 300 palabras (el propósito de este tipo de texto es asumir una posición ante un tema social, fundamentada a partir de argumentos que expliquen y sustenten su punto de vista).

En caso de las personas estudiantes con apoyo educativo, la extensión solicitada es de 250 palabras.

En secundaria, se proporcionará un tema y una situación comunicativa.

El ensayo argumentativo debe redactarse en cinco párrafos: uno de introducción, tres de desarrollo y uno de conclusión. Se contará con 120 minutos para el desarrollo de la prueba.

Asimismo, se proporcionará una hoja adicional “Espacio para planificar el texto escrito”, donde cada estudiante puede organizar sus ideas, elaborar un esquema o redactar un borrador para su texto expositivo.

El asesor de Español, considera importante la lectura.

De esta manera, piden a los docentes y padres de familia, trabajar en conjunto para que los estudiantes puedan realizar la prueba de la mejor manera.