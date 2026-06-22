Presentan el libro: Pal General por el Trillo del Cerro de la Muerte

Con la presencia de amigos y familiares, en una actividad realizada en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, fue presentado el libro: Pal General por el Trillo del Cerro de la Muerte.

Una obra de Pedro Hernández Fernández, quien se basó en una grabación que hizo un primo a sus abuelos sobre la travesía por el Cerro.

Este libro de 110 páginas, contiene una serie de relatos sobre la historia de sus abuelos, todo ese viaje que hicieron hace ya varias décadas.

Sobre el escrito, es oriundo de Pérez Zeledón, pero reside en San Pablo de Heredia.

Para esta primera edición del libro: Pal General por el Trillo del Cerro de la Muerte, se publicaron 500 ejemplares.

Si usted quiere comprar alguno, puede comunicarse al contacto telefónico: 8561 7822 con Silvia Hernández Fernández.