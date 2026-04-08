Asociación de Mujeres de Quebradas es un ejemplo de perseverancia

Quienes visitan el Centro Biológico Las Quebradas, Fudebiol, en Pérez Zeledón, principalmente durante actividades, pueden darse gusto disfrutando de la buena cuchara.

Este servicio lo brinda la Asociación de Mujeres de Quebradas (ASOFEQUE).

La organización tiene más de 20 años de edad y la integran 13 mujeres, quienes son familia, son hermanas.

A ellas las encontramos así, corriendo de un lado para todo, para brindar un servicio de calidad y ricas comidas a los visitantes.

El grupo brinda diferentes servicios de catering, tanto en Fudebiol como en otros lugares, donde las contratan.

Ser parte de este grupo, ha sido una gran oportunidad para generar recursos para sus hogares.

Si usted quiere contactar al grupo de ASOFEQUE, puede comunicarse al contacto telefónico: 8661-3680.