Este domingo el Ride Cultural llegará a Pejibaye de Pérez Zeledón

Este domingo 12 de abril, la comunidad de Pejibaye en el cantón de Pérez Zeledón se llenará de actividades, con el Ride Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

Se tiene toda una agenda de actividades para este día.

De 10 de la mañana a tres de la tarde, habrá varios talleres: uno de papel marmoleado a cargo de representantes del Museo Rafael Ángel Calderón.

También, sobre empleabilidad y salud mental a cargo del viceministerio de Juventud. Otro sobre pintura en bolso que llevará a cabo personal de la Municipalidad del cantón al igual que los juegos tradicionales y de pintura en alcancías de barro.

Asimismo, un taller de expresión artísticas, que coordina el Museo de Arte Contemporáneo.

A esto se suma una feria de movimiento creativo que trabajará el Taller Nacional de Danza.

El Ride Cultural, busca impulsar la participación cultural, deportiva y de recreación en las comunidades, ligadas a la prevención de la violencia y el delito, son los principales beneficios que busca el Ministerio de Cultura y Juventud.

A través de estos “ride´s culturales”, se lleva a las comunidades diversas puestas en escena de música, danza, artes visuales, lectoescritura, cine, entre otros, para el esparcimiento de la población, además de los esfuerzos deportivos ligados a la cultura.

Cabe indicar que aparte de Pérez Zeledón, también habrá actividades en otros cantones.

Comienzan el viernes 10 de abril en Puerto Jiménez a las 10 de la mañana con exposición de instrumentos, feria de emprendimientos, talleres, presentaciones y hasta la proyección de una película.

Mientras que el sábado 11 de abril, estarán en Laurel de Corredores, con talleres, una feria de emprendimientos, proyección de películas y conciertos.