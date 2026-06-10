La pretemporada marca el inicio de la lucha de Miguel Ajú por la titularidad

Por
Johan Garcia G.
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El portero del Municipal Pérez Zeledón Miguel Ajú se siente fuerte para luchar por una titularidad, la semana pasada el guardameta comenzó la pretemporada aspirando a grandes objetivos para el torneo de apertura 2026.

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