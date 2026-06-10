La pretemporada marca el inicio de la lucha de Miguel Ajú por la titularidad

El portero del Municipal Pérez Zeledón Miguel Ajú se siente fuerte para luchar por una titularidad, la semana pasada el guardameta comenzó la pretemporada aspirando a grandes objetivos para el torneo de apertura 2026.
El portero del Municipal Pérez Zeledón Miguel Ajú se siente fuerte para luchar por una titularidad, la semana pasada el guardameta comenzó la pretemporada aspirando a grandes objetivos para el torneo de apertura 2026.
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