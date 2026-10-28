Cámara de Ganaderos Unidos del Sur reporta afectación tras ingreso de solo el 27% del ganado en la subasta tras el arranque de la trazabilidad bovina

Este fue el reporte que dio la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en la realización de la subasta este martes 27 de octubre, reportando una gran afectación, ya que solo ingresó un 27 por ciento de lo que reciben normalmente.

Normalmente, reciben unos 650 animales y en esta ocasión, fueron 178.

Esto luego de que este día se inició la aplicación de la trazabilidad bovina y bufalina.

En la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, comenzará a levantar si hay afectación solo en la organización o a nivel país.

Sobre la trazabilidad bovina y bufalina, el ministro de Agricultura y Ganadería, se refirió a este tema.

A partir de este 27 de octubre, los propietarios de ganado bovino adulto no registrado en el Sistema Trazar Agro podrán solicitar, por única vez, su incorporación. No podrán movilizar los animales hasta completar el registro.

La medida no es una prórroga y los productores deberán asumir el costo de los dispositivos de identificación y del servicio correspondiente.

De esta manera, para movilizar el ganado, los productores deben cumplir con los requisitos.