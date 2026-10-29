Laura Mesén, directora de la Escuela de Música de Pérez Zeledón destaca entre las galardonadas con el Premio al Extensionista 2026

Tres académicas de la Universidad Nacional (UNA) recibieron el reconocimiento Persona Extensionista Destacada 2026, entregado el martes 27 de octubre, en una ceremonia que destacó la trayectoria, compromiso y contribución al fortalecimiento de la extensión universitaria y su vínculo con las comunidades.

Entre ellas, Laura Mesén, directora de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

Para Mesén, este reconocimiento representa una gran satisfacción y un honor que comparte con todo el equipo de la Escuela de Música de la Sede Regional Brunca. Asimismo, considera que el galardón implica una responsabilidad para continuar fortaleciendo el trabajo de la escuela y su compromiso con la democratización del acceso a la educación musical en Pérez Zeledón y comunidades cercanas.

Aparte de Laura Mesén, también recibieron el reconocimiento: Ana Lucía Villalobos y Marielos Vargas, investigadoras del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA).

Cabe indicar que el reconocimiento Persona Extensionista Destacada 2026 constituye una oportunidad para visibilizar el aporte de quienes, mediante su trabajo sostenido con las comunidades, contribuyen al quehacer sustantivo de la Universidad Nacional.