Cámara de Ganaderos Unidos del Sur sale en defensa de productores y cuestiona capacidad del SENASA para areteo

La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, salió en defensa de muchos productores, pues afirma que el Servicio Nacional de Salud Animal, no está teniendo la capacidad para atender a los productores en trazabilidad.

Indicaron que muchos ya tienen las guías y los camiones para el traslado del ganado, pero SENASA, no tiene la capacidad para aretearlo.

De ahí que se está analizando por medio de la junta directiva de la agrupación, para buscar una prórroga para que se pueda trabajar de la mejor manera la trazabilidad.

Ya la subasta ganadera del martes pasado reportó una baja significativa y esto a la vez, genera una reacción en cadena, que afectará a muchos sectores.

Los dirigentes ganaderos, afirman desde hace más de tres años se hicieron varias peticiones para que se pudiera implementar de la mejor manera la trazabilidad.

Semanas atrás, la Corporación Ganadera (Corfoga) solicitó formalmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) una prórroga de nueve meses para la implementación obligatoria del sistema de identificación y registro bovino (areteo) en Costa Rica, pero no fue aprobada.

Sobre este tema, buscamos la posición del SENASA, por medio de la oficina de prensa del MAG, para conocer la posición al respecto, se nos indicó que coordinarían una entrevista, pero al cierre de edición, no habíamos tenido respuesta.