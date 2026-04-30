129 personas molusqueras de Térraba y Sierpe firmaron contratos para recibir pagos por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros

129 nuevas personas molusqueras de Térraba y Sierpe en la Zona Sur del país, firmaron contrato con el Estado para recibir el Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM), que es un reconocimiento económico por conservar el manglar.

Se trata de 4 cooperativas molusqueras, como son: la Asociación Familiar de Pescadores y Piangüeros de Sierpe, donde se benefician 29 integrantes, la Asociación Mixta de Extracciones de Piangua y Pesca Artesanal de Ciudad Cortes y Bocas del Río Térraba con 40, la Asociación de Piangueros y Ecoturismo Agropecuario del Humedal de Térraba de Sierpe con 20 y la Asociación de Piangueros y Recursos Marinos de Ajuntaderas y Afines con 40.

Cabe detallar que el grupo de personas molusqueras beneficiarias del Programa de Pago por Servicios Ambientales Marinos, reciben desembolsos (trimestrales), por medio de sus asociaciones, por un monto de $216 (cerca de 98 mil colones), por mes.

Con estos 4 grupos organizados de la zona de Osa, se han realizado talleres de capacitación impartidos por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Fonafifo-Sinac) de manera conjunta con INCOPESCA del MAG. Se trata de asociaciones que resguardan dos manglares en la zona Sur del país, específicamente en la zona de Térraba Sierpe, donde se han dado esfuerzos de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública en materia de control y vigilancia.

De esta manera, continúan aumentando las personas beneficiarias del programa de pagos por Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSEM) en el que el Estado compensa económicamente las prácticas del Manejo sostenible en los ecosistemas de manglares, a lo largo de toda la costa del Pacífico.

Ya el país cuenta con 24 mil hectáreas de manglar protegido con PSE Marino.

En una nueva etapa el Programa Nacional del Pago de Servicios Ecosistémicos (Ley N.10.507) operativizado por Minae (Fonafifo-Sinac), en conjunto con INCOPESCA, se desa-rrollarán manuales operativos para incluir nuevas actividades al Programa Nacional.